Глюкозу позбавили права в'їзду в Україну на три роки

Російська поп-артистка Глюкоза, позбавлена права в'їзду в Україну терміном на три роки, причиною стало порушення українського законодавства.
Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України в п'ятницю, 7 серпня.
Відзначається, що обмеження введені через незаконне відвідування артисткою анексованого Криму.
Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України в п'ятницю, 7 серпня.
Відзначається, що обмеження введені через незаконне відвідування артисткою анексованого Криму.
За порушення вимог закону України росіянці заборонили в'їзд в Україну на три роки.
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