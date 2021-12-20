Глюкозу позбавили права в'їзду в Україну на три роки

14:37 07 серпень Київ, Україна

Російська поп-артистка Глюкоза, позбавлена права в'їзду в Україну терміном на три роки, причиною стало порушення українського законодавства.



Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України в п'ятницю, 7 серпня.



Відзначається, що обмеження введені через незаконне відвідування артисткою анексованого Криму.

Громадянка РФ Чистякова (Глюкоза) 6 серпня прибула в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з Мінська з приватним візитом. "Під час оформлення прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту" Київ "з'ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідуючи окупований РФ Кримський півострів", - розповіли в ДПСУ

За порушення вимог закону України росіянці заборонили в'їзд в Україну на три роки.