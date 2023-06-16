Глобальна кампанія #kidsarenotaweapon: захист прав дітей під час війни

10:52 06 червня Київ, Україна

На Михайлівській площі в Києві діти заспівали: "Росіє, дай нам спокій!". Росія не лише депортує, катує, калічить та обмежує права українських дітей, визначені Конвенцією ООН про права дитини, а ще й використовує іноземних дітей та навіть не шкодує своїх власних.

Тому до Міжнародного дня захисту дітей та Дня пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, альтернативні медіа WAW запустили глобальну кампанію #kidsarenotaweapon і закликали всіх небайдужих продовжувати збирати інформацію про злочини Росії проти дітей, звертатися до МКС, ООН та інших міжнародних ін. для покарання винних за позбавлення дітей життя, порушення невід'ємного права на безпечні умови проживання, свободу думки, освіту, сім'ю тощо.

Щоб привернути увагу світової спільноти до військових злочинів росії проти дітей, використання їх у пропаганді та примусовій депортації 4 червня на Михайлівській площі у Києві WAW разом із ГО "АРДІС" організували акцію, до якої запросили приєднатися ГО "Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа безпеки" та провести для дітей майстер-клас з надання домомедичної допомоги, а також талановитих дітей з ансамблю "Планета music", які виконали пісню Pink Floyd зі зміненою цитатою: "Hey, Russia, leave the children alone".

В рамках ініціативи команда WAW розробили креативи, беручи за основу роботи художника Бенксі, які були зроблені на стінах розбомблених будинків України, з додаванням зміненої цитати із зазначеної пісні. Кампанія набирає обертів і стає дійсно глобальною: пости на підтримку ініціативи опублікували багато інфлюєнсери: дизайнери Франк Вільде та Андре Тан, телеведучі телеканалу 1+1, співачки Карини Авакумової та Ліди Лі та багато інших. Тематичні акції на підтримку кампанії WAW провели партнери та активісти у Вільнюсі та Мілані, Стокгольмі, Батумі.

"Сьогодні, особливо в Україні, щодня має бути Днем захисту дітей.. Наш моральний обов'язок - притягнути до відповідальності абсолютно всіх причетних росіян за те, що вони зробили мільйони дітей вимушеними біженцями, сиротами, скалічили їхні тіла та душі", - йдеться у прес-релізі організаторів.

Автор фото Andrew Slipchenko.