Головний санлікар розповів, коли українцям скасують маски

09:52 29 липня Київ, Україна

Найближчим часом українцям не загрожують прогулянки в громадських місцях без маски, питання про їхнє скасування може стати актуальним лише за умови повної імунізації більшої частини українського населення.



Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін.



За його словами, скасування обов'язкового носіння масок для вакцинованих від COVID-19 в МОЗ не розглядають.



"Хочу повернутися до того рішення Центру контролю і профілактики хвороб - незважаючи на те, що вони дійсно спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи і обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, тому що дійсно маски є обов'язковими при недостатньому рівні охоплення щепленнями", - пояснив Кузін.



"Ми можемо розглядати (скасування маскового режиму. - ред.) тільки тоді, коли велика частина населення є вакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в громадському місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - додав головний санлікар.