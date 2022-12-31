Головнокомандувач ЗСУ привітав воїнів України зі святами

За словами Головнокомандувача ЗСУ, українцям вистачить сил, щоб здолати ворога. Перемога стане початком розквіту нашої країни та кінцем Росії. Своє відеозвернення він опублікував у Telegram.

У своєму зверненні 30 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна не обирала війну, але прийняла бій. На плечах українців тяжкі випробування та страждання.

"На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль та страждання. У цього Різдва смак сліз і колір крові", - сказав головком, додавши, що нам вистачить сил здолати ворога. "У боротьбі з'являється Нація. Нехай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України та кінцем для росії!" - сказав Залужний та привітав з Новим роком та Різдвом усіх військовослужбовців, які зараз утримують наші позиції, а також рідних та близьких наших захисників та захисниць.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав із рук предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського та всієї України Єпіфанія орден святого великомученика Юрія Побідоносця.