Головнокомандувач ЗСУ привітав воїнів України зі святами

За словами Головнокомандувача ЗСУ, українцям вистачить сил, щоб здолати ворога. Перемога стане початком розквіту нашої країни та кінцем Росії. Своє відеозвернення він опублікував у Telegram.
У своєму зверненні 30 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна не обирала війну, але прийняла бій. На плечах українців тяжкі випробування та страждання.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав із рук предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського та всієї України Єпіфанія орден святого великомученика Юрія Побідоносця.
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