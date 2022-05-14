Головна ялинка країни зніме капелюх перед Миколою

10:05 12 грудня Київ, Україна

За задумом організаторів, головна ялинка країни, яка більше орієнтована на дітей, повинна була виглядати дуже казково у величезному капелюсі чарівника. Але такий задум не пройшов. Тепер капелюх з головної ялинки в столиці планують зняти і замінити його на вже традиційну зірку.

Причина - невдоволення Православної церкви України. Її представники розкритикували рішення прикрасити ялинку на Софійській площі в Києві капелюхом. Згодом організатори свята пообіцяли його зняти.

"Щонайменше, здивування викликає те, чому в незалежній демократичній країні, всупереч традиційному розумінню, очікуванням, змістовному наповненню різдвяних свят, без обговорення з громадськістю та релігійною спільнотою визначається дивна концепція вигляду головної ялинки країни, витісняє християнську символіку і замінює її на "казково - абстрактну". Ми не можемо не звернути на це увагу. Різдвяну зірку традиційно встановлювали на верхівках ялинок як символ Христа, який народжується, приходить в цей світ. Адже саме Різдвяна зірка осявала темне небо і повідомляла про народження Сина Божого. А який сенс Різдва повинен втілювати нинішній головний новорічний і різдвяний атрибут країни з капелюхом на верхівці", заявили представники ПЦУ.

Організатори, в свою чергу, обіцяють, що напередодні Святого Миколая зірка замінить капелюх.

Нагадаємо, 2 грудня в Києві на Софійській площі почали встановлювати головну ялинку країни, її верхівку прикрасив капелюх.

Також повідомлялося, що 3 грудня в Нью-Йорку біля Рокфеллер-центру на найвідомішій ялинці США запалили вогні.