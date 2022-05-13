Головна ялинка країни не всім припала "до смаку"

Представники протестантської церкви України просять мера столиці повернути традиційний символ новорічної ялинки - зірку.
Про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті організації 11 грудня.
У Раді вважають, що ялинка повинна увінчуватися зіркою на згадку про Різдвяну зірку, "яка вела мудреців на поклоніння новонародженому Христу", а капелюх, який почепили на дерево в цьому році, сприймається як "відьомський атрибут".
На думку організації, "київська влада знецінює різдвяні символи".
У ПЦУ аналогічно відреагували на прикрасу головної ялинки країни.
Як написав на своїй сторінці в Facebook Іван Сидор з пресслужби ПЦУ, "відьомський" капелюх замість зірки на верхівці дерева не має нічого спільного з Різдвом і Новим роком.
Судячи з усього, до експериментів і креативу в ПЦУ ставляться негативно.
При цьому Іван Сидор зазначив, що це виключно його думка.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі