Головна ялинка країни не всім припала "до смаку"

16:47 11 грудня Київ, Україна

Представники протестантської церкви України просять мера столиці повернути традиційний символ новорічної ялинки - зірку.

Про це йдеться у зверненні , опублікованому на сайті організації 11 грудня.

"Висловлюємо стурбованість зневагою релігійними почуттями мільйонів киян і інших громадян України в результаті прикраси центральної ялинки на Софійській площі капелюхом замість традиційної зірки", - заявили в Раді євангельських протестантських церков України.

У Раді вважають, що ялинка повинна увінчуватися зіркою на згадку про Різдвяну зірку, "яка вела мудреців на поклоніння новонародженому Христу", а капелюх, який почепили на дерево в цьому році, сприймається як "відьомський атрибут".

На думку організації, "київська влада знецінює різдвяні символи".

У ПЦУ аналогічно відреагували на прикрасу головної ялинки країни.

Як написав на своїй сторінці в Facebook Іван Сидор з пресслужби ПЦУ, "відьомський" капелюх замість зірки на верхівці дерева не має нічого спільного з Різдвом і Новим роком.

"До якого свята ми готуємося? Різдва або Хеллоуїну? Якщо вже ставите на історичній Софійській площі ялинку, то потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка і символізує Різдво, світло, надію. А не відьомський капелюх, який з Різдвом і Новим роком нічого спільного не має", - вважає він.

Судячи з усього, до експериментів і креативу в ПЦУ ставляться негативно.

"Кажуть, креативно? Вважаю, що не варто експериментувати на головній ялинці країни. Тим більше, що останнім часом стоїть на (без перебільшення) святому місці", - написав він.

При цьому Іван Сидор зазначив, що це виключно його думка.