Глава USAID прибула до української столиці

13:15 06 жовтня Київ, Україна

6 жовтня до Києва прибула голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Я щойно приїхала до Києва, Україна. Це критичний момент для українського народу, адже він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство права", - пише Саманта Пауер.



Глава організації наголосила, що USAID "з Україною - зараз і завжди".