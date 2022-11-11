Глава України привітав Польщу з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський записав польською мовою відеозвернення з нагоди 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі.



Глава держави звернувся до "рідної Польщі", зазначивши, що його вітання складатиметься зі 104 слів з нагоди 104-ї річниці.

"Україна та Польща разом. Ти наша сестра. Між нами було всяке. Але ж ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поряд…Я пам'ятаю наше спільне щастя. Ми раділи разом. Коли ми знову зустрілися зі старим та спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам'ятатимуть це. Пам'ятатимуть, як зустрічали наших. Як нам допомагають. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – назавжди. Наша дружба – назавжди. Наше кохання – навіки. І ми разом будемо - переможцями", - сказав Зеленський.