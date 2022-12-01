Глава РНБО просить українців не жити у напрузі в очікуванні ракетного обстрілу

16:50 01 грудня Київ, Україна

Глава Ради нацбезпеки (РНБО) Олексій Данилов просить українців не жити в напрузі в очікуванні наступного масованого ракетного обстрілу Росії.

Про це Данилов сказав під час спілкування із журналістами на Київському Форумі безпеки 1 грудня.

"Я хочу всіх заспокоїти. Дивіться, коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це повідомлятиме. Не потрібно жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям. Вона і так складна", – наголосив Данилов. За словами секретаря РНБО, слід дуже обережно аналізувати інформацію, яку ми наразі отримуємо. Він наголосив, що ворог активно займається вкиданням в інформаційний простір. Тому в ньому також триває війна.

Останні два тижні у росіян така практика, що вони розповідають, коли і де це все відбуватиметься.. Але лише офіційні повідомлення тих джерел, які є для нас офіційними, тільки їм можна вірити", - сказав він.. Данилів.

Влада усвідомлює те, що залишилося в Росії (ракетний потенціал - прим. ред.). Це вже набагато менше, ніж було на початку війни.