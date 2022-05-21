Глава ПЦУ Єпіфаній про святкування Різдва 25 грудня

Народ України шанує традиції предків. Але часом в бажанні зберегти традиції ми доходимо до безглуздості. Відсвяткувавши Новий рік за григоріанським календарем, всі з радістю зустрічають його ще раз вже за юліанським календарем. Чому в європейській країні, яка живе за загальноприйнятим в світі григоріанським календарем, деякі свята та обряди залишилися в колишньому обчисленні?
Глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Єпіфаній розповів про те, що святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні стане можливим після того, як для такого рішення "дозріє" церква і віряни.
Він нагадав, що держава встановила цей день вихідним днем. Але поки немає перехідного періоду.
Митрополит зазначив, що рух до переходу має зародитися серед вірян.
При цьому митрополит Єпіфаній уточнив, що неможливо передбачити, коли саме може відбутися такий перехід, через 5, 10 або 20 років. Поки ж потрібно займатися просвітницькою роботою.
Як відомо, українські православні віряни, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво 7 січня, за юліанським календарем. Римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також багато православних церков світу святкують 25 грудня відповідно до сучасного григоріанського календаря.
Раніше повідомлялося, що Священний Синод Православної церкви Кіпру схвалив рішення про визнання автокефалії ПЦУ. Рішення було підтримано більшістю голосів.
Таким чином, Кіпрська церква стала четвертою, яка визнала ПЦУ, після Вселенського патріархату, Елладської та Олександрійської церков.
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