Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на окуповану Запорізьку АЕС — Енергоатом

12:17 15 червня Київ, Україна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Це його третій візит до ЗАЕС з вересня минулого року.

Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

Напередодні гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомляв, що експертам організації потрібен доступ до місця поблизу ЗАЕС, щоб з'ясувати причину значної розбіжності між різними вимірами висоти водосховища, що постачає воду для охолодження шести реакторів станції та сховища відпрацьованого палива.



13 червня Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що стурбований тим, що бойові дії відбуваються поблизу Запорізької атомної станції.

Про те, що Гроссі очолить чергову ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, стало відомо після його телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Їхній діалог відбувся 6 червня – того ж дня, коли російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.