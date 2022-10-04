Глава держави і перша леді вшанували пам'ять великого Кобзаря
11:13 09 березня Київ, Україна
З нагоди 207-річчя від дня народження Тараса Шевченка, президент з дружиною поклали квіти до пам'ятника видатному українському поетові і художникові в Києві
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
«Творчість і життєва позиція Тараса Шевченка завжди об'єднували українців навколо боротьби за цінності свободи і справедливості. Його "Заповіт" пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним в наші дні», - зазначив Зеленський.
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