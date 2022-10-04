Глава держави і перша леді вшанували пам'ять великого Кобзаря

11:13 09 березня Київ, Україна

З нагоди 207-річчя від дня народження Тараса Шевченка, президент з дружиною поклали квіти до пам'ятника видатному українському поетові і художникові в Києві

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.