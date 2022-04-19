Гіроплан підприємства "Мотор Січ" здійснив успішний тестовий політ

15:35 26 листопада Київ, Україна

На території аероклубу в селі Нагірному Запорізької області успішно завершилося випробування гіроплана, розробленого і зібраного на підприємстві "Мотор Січ".



На цей момент це перша в Україні надлегка авіамашина, яка зовні схожа на вертоліт, але не керується роботою гвинта. Інженери сиділи над ним три роки. Без спорядження і льотчика вона важить 320 кілограмів. Крім пілота, в кабіні може поміститися ще один пасажир. Бак вміщує 90 літрів бензину, яких вистачає на відстань протяжністю 800 кілометрів.





У повітря машину підняв пілот Валерій Кульпинський, оскільки у нього є необхідний досвід управління подібною технікою.

Після польоту Кульпинський зазначив, що новачок зможе освоїти цей авіатранспорт за 15 годин.



Після випробувань гіроплан планують запустити в серійне виробництво.