Герої Азовсталі звернулися до Ілона Маска

08:23 12 травня Київ, Україна

"Бійці опинилися в пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає весь світ", - Сергій Волина.



Командир морпіхів, які захищають Маріуполь, Сергій Волина звернувся до американського підприємця Ілона Маска за допомогою в евакуації з Азовсталі.



Відповідний заклик Волина опублікував у себе на сторінках у Twitter та Facebook.



Волина зауважив, що Маск ніколи не здається. Він довів, що можливо все, а завдань, які не можна вирішити, немає.



"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити в неможливе. Наші планети знаходяться поруч, бо я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти - то хто? Дай підказку", - написав Волина.



Захисник Маріуполя наголосив, що звертається до кожної людини на планеті Земля. Він закликав допомогти і зробити так, щоб Маск побачив це звернення.