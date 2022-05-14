Герої Азовсталі звернулися до Ілона Маска

"Бійці опинилися в пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає весь світ", - Сергій Волина.
Командир морпіхів, які захищають Маріуполь, Сергій Волина звернувся до американського підприємця Ілона Маска за допомогою в евакуації з Азовсталі.
Відповідний заклик Волина опублікував у себе на сторінках у Twitter та Facebook.
Волина зауважив, що Маск ніколи не здається. Він довів, що можливо все, а завдань, які не можна вирішити, немає.
"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити в неможливе. Наші планети знаходяться поруч, бо я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти - то хто? Дай підказку", - написав Волина.
Захисник Маріуполя наголосив, що звертається до кожної людини на планеті Земля. Він закликав допомогти і зробити так, щоб Маск побачив це звернення.
Командир морпіхів, які захищають Маріуполь, Сергій Волина звернувся до американського підприємця Ілона Маска за допомогою в евакуації з Азовсталі.
Відповідний заклик Волина опублікував у себе на сторінках у Twitter та Facebook.
Волина зауважив, що Маск ніколи не здається. Він довів, що можливо все, а завдань, які не можна вирішити, немає.
"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити в неможливе. Наші планети знаходяться поруч, бо я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти - то хто? Дай підказку", - написав Волина.
Захисник Маріуполя наголосив, що звертається до кожної людини на планеті Земля. Він закликав допомогти і зробити так, щоб Маск побачив це звернення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі