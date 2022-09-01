Німеччина запроваджує нові правила для українських біженців

13:10 08 серпня Київ, Україна

Німеччина внесла зміни до правил перебування українців, які виїхали до ФРН, рятуючись від війни. Тепер враховуватимуться безвізові дні, протягом яких українці перебувають у країні.



До 31 серпня українцям дозволено перебувати в Німеччині незалежно від використання безвізу або депортації, але ті, у кого до 1 вересня буде вичерпано безвіз, мають або залишити країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту, щоб продовжувати перебувати в Німеччині на легальній підставі.



Якщо термін перебування без візи закінчується до 31 серпня або цього дня, необхідно оформити тимчасовий захист у Німеччині до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких у Німеччині закінчиться у проміжку з 1 вересня до 1 грудня, також мають подати заявку на реєстрацію.