Німеччина запроваджує нові правила для українських біженців

13:10 08 серпня Київ, Україна

Німеччина внесла зміни до правил перебування українців, які виїхали до ФРН, рятуючись від війни. Тепер враховуватимуться безвізові дні, протягом яких українці перебувають у країні.

До 31 серпня українцям дозволено перебувати в Німеччині незалежно від використання безвізу або депортації, але ті, у кого до 1 вересня буде вичерпано безвіз, мають або залишити країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту, щоб продовжувати перебувати в Німеччині на легальній підставі.

Якщо термін перебування без візи закінчується до 31 серпня або цього дня, необхідно оформити тимчасовий захист у Німеччині до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких у Німеччині закінчиться у проміжку з 1 вересня до 1 грудня, також мають подати заявку на реєстрацію.
"Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію має бути спрощено і має бути без бюрократії. Для цього потрібно бути зареєстрованим відразу після в'їзду до Німеччини, наприклад, при подачі заявки на дозвіл на проживання в імміграційних органах. Таким чином, перебування у Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих протягом 90 днів без посвідки на проживання”, - йдеться у документі.