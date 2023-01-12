Німеччина прийняла 11 дітей-сиріт із Дніпропетровщини, які потребують паліативної допомоги

18:56 12 січня Київ, Україна

Німеччина прийняла 11 дітей-сиріт з України, які потребують паліативної допомоги. Дітям – від 4 до 16 років. Більшість із них користуються колісними кріслами.



Про це повідомили посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен та прессекретарка Федеральної асоціації дитячих хоспісів Сабіна Крафт.



Посол розповіла, що дітей доставили на польський кордон потягом, відвезли машинами швидкої допомоги до аеропорту, а звідти забрали літаком до Німеччини.

Тішуся, що завдяки пожертвам та коштам @BMG_Bund 11 дітей-сиріт з 🇺🇦, які потребують паліативної допомоги, отримають догляд у Хемніці та Готі в 🇩🇪! Дітей доставили до 🇵🇱 кордону потягом, відвезли машинами швидкої допомоги до аеропорту, а звідти забрали літаком. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2tawSpBb9l — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) January 12, 2023

З середини вересня 2022 року Федеральне міністерство охорони здоров'я Німеччини доручило Федеральній асоціації дитячих хоспісів координувати евакуацію дітей та підлітків, які потребують паліативної допомоги. Проєкт завершиться 31 грудня 2023 року.