Німеччина надала 700 000 євро на відновлення інтернету на деокупованих територіях

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд Німеччини надав 700 тисяч євро на гранти українським телеком-компаніям для відновлення інтернету на деокупованих територіях.
Про це урядовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив міністр, допомогу у 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.
За словами чиновника, кошти можна витратити на:
- обладнання та матеріали;
- оплату рахунків за електроенергію;
- орендну плату;
- виплати, необхідні для утримання мереж;
- зарплати працівників.
Федоров наголосив, що для того, щоб отримати грант, провайдери мають подати заявку до 30 листопада 2023 року.
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