Німеччина надала 700 000 євро на відновлення інтернету на деокупованих територіях

16:36 07 листопада Київ, Україна

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд Німеччини надав 700 тисяч євро на гранти українським телеком-компаніям для відновлення інтернету на деокупованих територіях.

Про це урядовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Мета - відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Загальний бюджет – 700 тисяч євро”, – зазначив Федоров.

Як зазначив міністр, допомогу у 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.



За словами чиновника, кошти можна витратити на:

обладнання та матеріали;

оплату рахунків за електроенергію;

орендну плату;

виплати, необхідні для утримання мереж;

зарплати працівників.

Федоров наголосив, що для того, щоб отримати грант, провайдери мають подати заявку до 30 листопада 2023 року.