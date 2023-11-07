Німеччина надала 700 000 євро на відновлення інтернету на деокупованих територіях

16:36 07 листопада Київ, Україна

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд Німеччини надав 700 тисяч євро на гранти українським телеком-компаніям для відновлення інтернету на деокупованих територіях.
 
Про це урядовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Мета - відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Загальний бюджет – 700 тисяч євро”, – зазначив Федоров.
Як зазначив міністр, допомогу у 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

За словами чиновника, кошти можна витратити на:
  • обладнання та матеріали;
  • оплату рахунків за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати, необхідні для утримання мереж;
  • зарплати працівників.
Федоров наголосив, що для того, щоб отримати грант, провайдери мають подати заявку до 30 листопада 2023 року.
"Дякую уряду Німеччини, нашим європейським партнерам за програмою міжнародного співробітництва ReACT4UA/EU4Business, GIZ та BRDO за допомогу у відновленні української телеком-інфраструктури", — додав міністр.