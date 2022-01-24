Німеччина переносить нічні авіарейси в Україну через військову загрозу з боку РФ

12:06 24 січень Київ, Україна

За словами пасажирів, слід бути готовими до того, що рейси в Україну, заплановані на ніч і здійснювані німецькою компанією Lufthansa , переносяться на ранок.

Причина змін графіка полягає у «політичній ситуації» в країні, через що екіпаж не може залишатися на ніч у державі, оскільки існує ймовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.



Деякі пасажири поділилися тим, що відбувається. Рейс, який мав доставити людей в Україну (або через неї) з Німеччини вночі, був скасований і перенесений на 6 ранку. Працівники авіакомпанії так і пояснили: «Ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу».



При цьому, як стверджують багато пасажирів, витрати на вимушену ночівлю в готелі компанія не компенсувала. Відшкодували частково.



Таким чином, компанія Lufthansa буде і надалі переносити нічні рейси в Україну або через Україну, щоб не наражати на небезпеку ні екіпаж, ні пасажирів.



Можливий напад Російської Федерації на Україну визнали багато країн, серед яких США, Польща, Великобританія та інші. Також про це говорять і члени Єврокомісії, але рішення про зміни графіку рейсів авіакомпанії ухвалюють самостійно.