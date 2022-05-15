Німеччина на всі свята йде в жорсткий карантин

13:47 13 грудня Київ, Україна

Як зустріти прийдешній рік, вирішує кожен окремо. Але іноді за всіх приймає рішення одна жінка. І народ прислухається до її рішення, адже це Mutti всієї Німеччини, ця жінка - канцлерка Ангела Меркель.

У неділю, 13 грудня, за підсумками відеоконференції з прем'єр-міністрами 16 федеральних земель Німеччини, канцлерка Ангела Меркель оголосила про спільне рішення. Влада Німеччини на тлі складної ситуації з пандемією коронавірусу COVID-19 прийняла рішення з 16 грудня ввести жорсткий карантин. Він триватиме як мінімум до 10 січня.

"Заходів, які ми прийняли з 2 листопада, недостатньо. Ми змушені діяти, і робимо це зараз", - заявила Меркель, додавши, що в Німеччині знову спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом.

По всій країні будуть закриті магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих. У школах припиняється очне навчання, закриваються дитячі садки.

Крім продовольчих магазинів, відкритими залишаться аптеки, магазини галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси і поштові відділення.

Передбачено також невеликий перелік інших винятків.

На різдвяні свята 24-26 грудня дозволені зустрічі у вузькому сімейному колі за участю не більше п'яти осіб без урахування дітей до 14 років. На Новий рік (31 грудня і 1 січня) вводиться заборона на зібрання, громадянам настійно рекомендується відмовитися від запуску феєрверків.

У період жорсткого локдауну дозволяється відвідування богослужінь в храмах, але лише при дотриманні соціальної дистанції і масочного режиму. Спів в храмах забороняється. На великі богослужіння допускатимуть лише за попереднім записом. З 16 по 10 січня громадянам рекомендовано відмовитися від поїздок в інші регіони Німеччини або за кордон, за винятком тих випадків, коли це абсолютно необхідно.

Підприємства, які постраждали від локдауну, можуть розраховувати на отримання ширшої допомоги від держави. Максимальна сума допомоги збільшується з 200 тисяч до 500 тисяч євро, але лише для тих компаній, яким безпосередньо чи опосередковано загрожує банкрутство. Передбачена і компенсація через втрату товарів в ціні.

Нагадаємо, 3 грудня в Німеччині на три тижні продовжили частковий локдаун - до 10 січня 2021 року. Раніше планувалося, що частковий карантин в ФРН буде діяти до 20 грудня.