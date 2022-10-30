Німеччини не слід приймати ухилістів із Росії - посол України

Владі Німеччини не слід приймати росіян, які ухиляються від мобілізації. Таку думку висловив посол України в Берліні Олексій Макєєв в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 30 жовтня.

За його оцінкою, росіяни, які залишають батьківщину через небажання бути мобілізованими на війну проти України, складають "ризик для безпеки" не тільки Німеччини, а й "усіх молодих українок з дітьми, які врешті-решт змушені опинитися поряд із цими чоловіками в гуртожитках. для біженців".

З росії "біжать молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, але все одно хочуть ухилитися від військової служби, а в результаті роз'їжджають в автоколоннах німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", вважає Макєєв.

Коментуючи відмову Києва вести з президентом Росії Володимиром Путіним переговори про припинення війни, Олексій Макєєв підтвердив:

"З путіним жодних переговорів ми не ведемо. Наші переговори останніх восьми років призвели до того, що під російською окупацією опинилися вже не сім, а 20 відсотків нашої території”.

Посол України у ФРН нагадав, що з початку російської агресії тисячі українців загинули від рук військовослужбовців Росії, а також зазнали насильства і тортур.