Геращенко порадив, як матерям полонених російських окупантів дістатися України

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив список російських військових, які потрапили в полон.
Про це він повідомив у Фейсбуці.
За словами Геращенка, список перший, проте не останній: “Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І ви знаєте, хто у цьому винен – Путін!”.
Про це він повідомив у Фейсбуці.
За словами Геращенка, список перший, проте не останній: “Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І ви знаєте, хто у цьому винен – Путін!”.
Геращенко закликав російських матерів, які знайшли своїх синів або у списку, або за допомогою гарячої лінії "Повернися живим з України", або за допомогою спеціального телеграм-каналу, приїжджати до Києва, щоб забрати своїх дітей.
Також Геращенко написав, як росіянки можуть дістатися столиці України в нинішніх умовах. Радник голови МВС пропонує наступний маршрут:
- спочатку дістатися до Калінінграда чи Мінська;
- звідти автобусами чи таксі до польського кордону;
- через територію Польщі дістатися КПП з України, де їх зустрінуть та супроводжують до Києва.
Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми. Чекаємо на вас у Києві!” – написав Геращенко.
На дев'ятий день війни українське Міноборони повідомило про щонайменше 9166 убитих російських окупантів.
У свою чергу влада РФ ретельно приховує від своїх громадян як інформацію про реальну кількість убитих, так і полонених російських солдатів в Україні. Для цього в Росії навіть заблокували сайт 200rf.com, на якому збирають фото та документи окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти. В цей час цю інформацію публікують у телеграм-каналі "Шукай своїх".
Офіційно у Росії визнають загибель 498 військових в Україні.
На дев'ятий день війни українське Міноборони повідомило про щонайменше 9166 убитих російських окупантів.
У свою чергу влада РФ ретельно приховує від своїх громадян як інформацію про реальну кількість убитих, так і полонених російських солдатів в Україні. Для цього в Росії навіть заблокували сайт 200rf.com, на якому збирають фото та документи окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти. В цей час цю інформацію публікують у телеграм-каналі "Шукай своїх".
Офіційно у Росії визнають загибель 498 військових в Україні.
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