Геращенко порадив, як матерям полонених російських окупантів дістатися України

16:23 04 березень Київ, Україна





Про це він



За словами Геращенка, список перший, проте не останній: “Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І ви знаєте, хто у цьому винен – Путін!”. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив список російських військових, які потрапили в полон.Про це він повідомив у Фейсбуці.За словами Геращенка, список перший, проте не останній: “Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І ви знаєте, хто у цьому винен – Путін!”.

Геращенко закликав російських матерів, які знайшли своїх синів або у списку, або за допомогою гарячої лінії "Повернися живим з України", або за допомогою спеціального телеграм-каналу, приїжджати до Києва, щоб забрати своїх дітей.



Також Геращенко написав, як росіянки можуть дістатися столиці України в нинішніх умовах. Радник голови МВС пропонує наступний маршрут:

спочатку дістатися до Калінінграда чи Мінська;

звідти автобусами чи таксі до польського кордону;

через територію Польщі дістатися КПП з України, де їх зустрінуть та супроводжують до Києва.