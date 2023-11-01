Гепатит A у Вінницькій області: Київ у потенційній небезпеці

18:32 31 жовтня Київ, Україна

Спалах гепатиту A у Вінницькій області створює потенційну небезпеку для Києва. Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург висловила занепокоєння та закликала мешканців Києва берегти своє здоров'я.



Основний ризик поширення гепатиту A у столиці пов'язаний із переміщенням населення між Київською та Вінницькою областями. Виходячи з того, що джерелом інфекції є людина, яка виділяє збудник, Київ опиняється під потенційною загрозою.



Валентина Гінзбург підкреслила, що дотримання простих, але ефективних правил може значно знизити ризик зараження гепатитом. Важливо ретельно дотримуватись гігієнічних правил, таких як регулярне та ретельне миття рук перед їжею, після відвідування вбиральні, після повернення з вулиці або подорожей громадським транспортом.



Також важливо вживати бутильовану або кип'ячену воду для пиття, а також стежити за чистотою посуду. Рекомендується уникати загального використання посуду, столових приладів без їхнього попереднього миття, та уникати пиття з однієї склянки з іншими людьми.