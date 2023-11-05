Гепатит А поширюється: вже у п'яти областях України виявлено інфекцію

Очевидно, що в умовах воєнного часу є певні труднощі у дотриманні санітарних та гігієнічних норм, але, коли йдеться про поширення тяжкого інфекційного захворювання, яке надовго вражає органи людини, суспільство має поставитися до нього як до внутрішнього ворога.
Цей внутрішній ворог уже "пробрався" до п'яти областей країни. Випадки захворювання на гепатит А виявили також у Закарпатті та Дніпропетровській області.
Як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВ Анатолій Пшеничний, у лікарнях Закарпатської області з гепатитом А перебувають 11 осіб. Серед них – п'ятеро дітей.
Він зазначив, що з початку 2023 року на Закарпатті виявили 125 випадків цього захворювання.. Джерелом інфекції є лише людина.
Тим часом, на Дніпропетровщині зафіксовано вже 32 випадки інфікування, повідомляє Павлоград.dp.ua.
Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області було лабораторно підтверджено випадок вірусного гепатиту А.
Перед цим хворобу зафіксували спочатку на Вінниччині, а потім – і на Прикарпатті.
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