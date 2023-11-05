Гепатит А поширюється: вже у п'яти областях України виявлено інфекцію

08:16 05 листопада Київ, Україна

Очевидно, що в умовах воєнного часу є певні труднощі у дотриманні санітарних та гігієнічних норм, але, коли йдеться про поширення тяжкого інфекційного захворювання, яке надовго вражає органи людини, суспільство має поставитися до нього як до внутрішнього ворога.

Цей внутрішній ворог уже "пробрався" до п'яти областей країни. Випадки захворювання на гепатит А виявили також у Закарпатті та Дніпропетровській області.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВ Анатолій Пшеничний, у лікарнях Закарпатської області з гепатитом А перебувають 11 осіб. Серед них – п'ятеро дітей.

Він зазначив, що з початку 2023 року на Закарпатті виявили 125 випадків цього захворювання.. Джерелом інфекції є лише людина.

"Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах - це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім'ї, колективі чи класі", - додав він.

Тим часом, на Дніпропетровщині зафіксовано вже 32 випадки інфікування, повідомляє Павлоград.dp.ua.

"Попередні роки підйом захворюваності був у 2014-2015, 2019-2020 рр. Для цієї хвороби характерна така циклічність. Джерелом хвороби є хвора людина. Клінічні прояви – слабкість, біль у животі, жовтяниця. Зараження може бути через забруднені харчові продукти, воду, побутовий шлях через забруднені руки, предмети", – розповів завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Денис Кисельов.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області було лабораторно підтверджено випадок вірусного гепатиту А.

Перед цим хворобу зафіксували спочатку на Вінниччині, а потім – і на Прикарпатті.