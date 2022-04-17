Генштаб ЗСУ: ворог готується до десантно-морської операції у Маріуполі

07:35 17 квітня Київ, Україна

Оборона Маріуполя, що триває, не дозволяє російським агресорам здійснити свій останній план - прокласти сухопутний шлях на Крим. Захопити місто за всяку ціну стало головною метою армії РФ. Загарбники готуються до проведення десантної морської операції у Маріуполі. Наразі ворог проводив штурмові дії в районі морського порту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення морської десантної операції. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що продовжується переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей.. Підрозділи збройних сил РФ, що знаходяться на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. В той же час змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього дотику, зростає невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається низьким. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального та харчування.

На Волинському та Поліському напрямах противник активних дій не проводив. Визначено підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку зберігається ймовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території РФ щодо об'єктів військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.

На Слобожанському напрямі змін у складі та становищі сил противника не зазначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів.

Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення морської десантної операції. Інформація уточнюється.

На Южнобугском напрямі основні зусилля ворог зосереджує на утриманні позицій. За наявною інформацією невизнаної Придністровської Молдавській Республіці, за участю представників федеральної служби безпеки РФ, було проведено перевірка боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР.

Перевірені підрозділи не готові до ведення бойових дій.

На тимчасово зайнятих окупантами територіях триває мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців щодо цивільного населення.. Ці дії заохочуються їхнім військовим командуванням.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п'ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи супротивника.

Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу вражено тринадцять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, п'ять БПЛА та шість крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що військові РФ перетворюють Маріуполь на "трудовий табір".. Жителі міста можуть отримати їжу лише якщо відпрацюють на розборі завалів.