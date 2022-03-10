Генштаб ЗСУ: у Харкові відновили роботу українських телеканалів

12:14 09 березень Київ, Україна

За даними Генерального штабу ЗС України, у Харкові відновлено українське телевізійне мовлення.

Наразі харків'янам вже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий громадський мовник – UA Харків.

Телевежа у Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.

Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до каналів безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.