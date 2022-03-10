Генштаб ЗСУ: у Харкові відновили роботу українських телеканалів

За даними Генерального штабу ЗС України, у Харкові відновлено українське телевізійне мовлення.
Наразі харків'янам вже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий громадський мовник – UA Харків.
Телевежа у Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.
Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до каналів безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
Телевежа у Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.
Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до каналів безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
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