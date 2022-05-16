Генштаб ЗСУ опублікував втрати рашистів у війні з Україною

10:56 16 травня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, втрати живої сили ворога за час вторгнення в Україну склали близько 27700 осіб. Найбільші втрати рашистів спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.



Загальні втрати України:



🔻особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано;

🔻танків ‒ 1228 (+8) од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од.,

🔻артилерійських систем - 577 (+22) од.,

🔻РСЗВ - 195 (+0) од.,

🔻засобів ППО - 89 (+0) од.,

🔻літаків - 200 (+0) од.,

🔻вертольотів – 165 (+1) од.,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),

🔻крилатих ракет - 97(+2),

🔻кораблів/катерів - 13 (+0) од.,

🔻автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од.,

🔻спеціальної техніки - 42(+0).