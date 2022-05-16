Генштаб ЗСУ опублікував втрати рашистів у війні з Україною

За інформацією Генштабу ЗСУ, втрати живої сили ворога за час вторгнення в Україну склали близько 27700 осіб. Найбільші втрати рашистів спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні втрати України:
🔻особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано;
🔻танків ‒ 1228 (+8) од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од.,
🔻артилерійських систем - 577 (+22) од.,
🔻РСЗВ - 195 (+0) од.,
🔻засобів ППО - 89 (+0) од.,
🔻літаків - 200 (+0) од.,
🔻вертольотів – 165 (+1) од.,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),
🔻крилатих ракет - 97(+2),
🔻кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
🔻автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од.,
🔻спеціальної техніки - 42(+0).
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