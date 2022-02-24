Генштаб ЗСУ спростував десант в Одесі та повідомив про збиті літаки РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, військова авіація України не зазнала втрат під час ударів Росії по аеродромах. Літаки вчасно було піднято в повітря. Водночас у зоні ООС було збито п'ять літаків та вертоліт агресора. Як уточнюється у повідомленні, все це сталося на Луганщині.
Крім того, Генеральний штаб повідомляє, що вся інформація про нібито проведений десант росіян в Одесі та Маріуполі – брехня. Ситуація у цих регіонах під контролем наших збройних сил.
Громадян України ще раз просять бути пильними щодо провокаційної дезінформації.
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