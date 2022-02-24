Генштаб ЗСУ спростував десант в Одесі та повідомив про збиті літаки РФ

08:51 24 лютий Київ, Україна

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, військова авіація України не зазнала втрат під час ударів Росії по аеродромах. Літаки вчасно було піднято в повітря. Водночас у зоні ООС було збито п'ять літаків та вертоліт агресора. Як уточнюється у повідомленні, все це сталося на Луганщині.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації приступили до інтенсивного обстрілу наших підрозділів на сході, а також завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України, - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, Генеральний штаб повідомляє, що вся інформація про нібито проведений десант росіян в Одесі та Маріуполі – брехня. Ситуація у цих регіонах під контролем наших збройних сил.

Громадян України ще раз просять бути пильними щодо провокаційної дезінформації.