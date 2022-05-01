Генштаб ЗСУ оновив дані про військові втрати російської армії

12:25 01 травня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ підрахував військові втрати РФ станом на 1 травня. З початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 500 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.05 орієнтовно складають (у дужках наведено дані за минулу добу, 30 квітня):

особового складу – близько 23500 (+300),

танків – 1026 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26),

артилерійських систем – 451 (+15),

РСЗВ - 151 (+0),

засоби ППО – 80 (+3),

літаків - 192 (+2),

вертольотів – 155 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20),

кораблі/катери - 8 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),

спеціальна техніка – 32 (+0).

крилаті ракети (збито) – 84.

Повідомляється, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку, дані уточнюються.

Нагадаємо, по окупованому острову Зміїний ЗСУ завдали серйозного удару. Внаслідок удару було знищено значну кількість ворожої техніки та 42 окупанти.