Генштаб ЗСУ оновив дані про військові втрати російської армії

12:25 01 травня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ підрахував військові втрати РФ станом на 1 травня. З початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 500 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.05 орієнтовно складають (у дужках наведено дані за минулу добу, 30 квітня):

  • особового складу – близько 23500 (+300),
  • танків – 1026 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26),
  • артилерійських систем – 451 (+15),
  • РСЗВ - 151 (+0),
  • засоби ППО – 80 (+3),
  • літаків - 192 (+2),
  • вертольотів – 155 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20),
  • кораблі/катери - 8 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
  • спеціальна техніка – 32 (+0).
  • крилаті ракети (збито) – 84.

Повідомляється, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку, дані уточнюються.

Данные Генштаба ВСУ о потерях российской армии.

Нагадаємо, по окупованому острову Зміїний ЗСУ завдали серйозного удару. Внаслідок удару було знищено значну кількість ворожої техніки та 42 окупанти.

 