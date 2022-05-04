Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані бойових втрат росії з 24.02 по 02.05

11:25 02 травня Київ, Україна

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Загальні орієнтовні втрати окупантів на ранок 2 травня становили:

особового складу – близько 23 800, тобто +300 осіб ліквідовано;

танків - 1048 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;

РСЗВ – 152 (+1) одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків - 194 (+2) одиниці;

вертольотів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;

кораблів/катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниця;

спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;

Що відомо про стан армії росії:

Розвідка Великобританії оприлюднила новий звіт , в якому йдеться про те, що зараз може відбуватися в армії країни-окупантки. Її солдати воюють на території України, задля чого залучили 65% своїх наземних збройних сил. Але українські воїни вже ліквідували більшу частину.

Також є інформація, що в Україні борються саме елітні підрозділи російської армії. Але вони, за даними розвідки Великобританії, зазнають нечуваних втрат на нашій землі, яку намагаються окупувати. Як наслідок, щоб відновитися, їм потрібні роки. Останнє разюче знешкодження загарбників, наприклад, було біля Ізюму. Там вдалося знищити цілі штаби та високих командирів.

Відзначається "друга армія" світу також відсталістю від цивілізації. Їх дивують такі речі, як унітаз, вода в будинку, нормальна їжа та інше. Остання їхня витівка - російські окупанти були здивовані покриттям інтернету і намагалися вивезти його до себе в росію.