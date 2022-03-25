Генштаб рф вдруге за час війни прозвітував про втрати

15:52 25 березня Київ, Україна

Під час "спецоперації" в Україні загинув 1351 російський військовослужбовець, ще 3825 зазнали поранень, розповів начальник головного оперативного управління (ГОУ) генштабу збройних сил рф Сергій Рудський.

Про це повідомляє "Інтерфакс".



За його словами, держава підтримає сім'ї загиблих, зокрема, візьме на себе «підняття дітей аж до здобуття вищої освіти», погашення кредитів та вирішення житлових питань.



Досі російська влада лише одного разу повідомляла про втрати серед російських військовослужбовців у ході військових дій в Україні. 2 березня міноборони росії розповіло про 498 загиблих і 1597 поранених.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила у війні з Україною близько 16 100 своїх військових.



Очевидно, решта 15 000 російських солдатів, за версією генштабу рф, або зникли безвісти, або звільнилися напередодні вторгнення, отже їхні тіла забирати кремль не збирається і визнавати їх не планує. Дуже передбачувано для країни, де людей вважають біосміттям.