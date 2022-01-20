Генсек ООН про "особисті ризики" працівників ЗМІ та їхню підтримку з боку уряду

У заяві, присвяченій Всесвітньому дню свободи друку, генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав керівників країн бути підтримкою і опорою для розвитку ЗМІ.
Головним союзником людства в боротьбі з дезінформацією Гутерріш назвав саме вільну і незалежну журналістику. Також він зазначив особисті ризики, з якими стикаються журналісти і працівники ЗМІ, включаючи цензуру, переслідування, затримання і навіть смерть "просто за виконання своєї роботи", і повідомив, що ситуація продовжує погіршуватися.
Економічні наслідки пандемії сильно вдарили по багатьох ЗМІ, зазначив генсек ООН.
"У міру скорочення бюджетів скорочується і доступ до надійної інформації", - сказав генсек ООН.
Економічні наслідки пандемії сильно вдарили по багатьох ЗМІ, зазначив генсек ООН.
"У міру скорочення бюджетів скорочується і доступ до надійної інформації", - сказав генсек ООН.
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