Геноцид у Бучі: кожен п'ятий місцевий житель був розстріляний

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що 403 мирних жителі міста були закатовані російськими солдатами протягом місячної окупації. Фактично це кожен п'ятий мешканець Бучі, який залишився в місті, підкреслив мер в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
«На території місцевої церкви Андрія Первозванного є дві братські могили, де продовжується підняття тіл. Практично у 85% загиблих кульові поранення. Вони загинули не від вибухів снарядів або внаслідок осколкових поранень. Їх цілеспрямовано розстріляли рашисти», – сказав він.
Федорук зазначив, що став свідком розстрілу сім'ї, яка автомобілем із Гостомелю їхала по Бучі у бік Києва. Біля підприємства «Південтеплоенергомонтаж» на вулиці Леха Качинського чоловік просив у окупантів не добивати поранену дружину. Але вони не почули і вбили вагітну дружину та маленьку дитину.
«Наразі Буча – це мертве місто. Через кілька днів нам вдалося навести трохи ладу після окупаційних російських військ. Однак загроза з півночі (повторного вторгнення росіян - "Головком") продовжує залишатися", - заявив мер.
Мер закликав мешканців не поспішати повертатися до рідних будинків і залишитися у безпечніших місцях.
«На території місцевої церкви Андрія Первозванного є дві братські могили, де продовжується підняття тіл. Практично у 85% загиблих кульові поранення. Вони загинули не від вибухів снарядів або внаслідок осколкових поранень. Їх цілеспрямовано розстріляли рашисти», – сказав він.
Федорук зазначив, що став свідком розстрілу сім'ї, яка автомобілем із Гостомелю їхала по Бучі у бік Києва. Біля підприємства «Південтеплоенергомонтаж» на вулиці Леха Качинського чоловік просив у окупантів не добивати поранену дружину. Але вони не почули і вбили вагітну дружину та маленьку дитину.
«Наразі Буча – це мертве місто. Через кілька днів нам вдалося навести трохи ладу після окупаційних російських військ. Однак загроза з півночі (повторного вторгнення росіян - "Головком") продовжує залишатися", - заявив мер.
Мер закликав мешканців не поспішати повертатися до рідних будинків і залишитися у безпечніших місцях.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі