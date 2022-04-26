Гендерна рівність під загрозою через COVID - ООН

19:39 26 листопада Київ, Україна

Під час пандемії у жінки з'явилося більше справ, що згубно впливає на психічне і фізичне здоров'я, а також зменшує шанси знайти роботу або отримати освіту, все це може звести нанівець 25-річну роботу в області гендерної рівності.

Про це свідчать останні дослідження "ООН Жінки".

"Все, заради чого ми працювали, на що пішло 25 років, може бути втрачено за рік", - вважає заступниця виконавчого директора "ООН Жінки" Аніта Бхатія.

За словами Бхатії, існує реальний ризик повернення гендерних стереотипів 1950-х років.



Згідно з дослідженнями, до пандемії жінки виконували приблизно три чверті з 16 млрд годин неоплачуваної роботи, що виконується щодня по всьому світу.



Іншими словами, до коронавірусу за кожну годину неоплачуваної роботи чоловіків три - робили жінки. Тепер ця цифра стала вищою.

"Найбільше насторожує той факт, що багато жінок насправді не повертаються на роботу", - каже Бхатія.

За вересень 2020 року в США близько 865 тисяч жінок звільнилися з роботи у порівнянні з 200 тисячами чоловіків.



"ООН Жінки" попереджають, що ефект від зменшення кількості жінок, що працюють, буде негативно впливати не тільки на добробут жінок, але і на їхній економічний прогрес і незалежність.

"Ми спостерігаємо тривожні наслідки, включаючи високий рівень стресу і проблеми з психічним здоров'ям серед жінок через збільшення навантаження на них", - сказав Папа Сек, головний статистик "ООН Жінки".

Традиційні гендерні норми припускають, що чоловіки є годувальниками, а жінки - домогосподарками, а від жінок часто вимагають виконання всієї домашньої роботи.



ООН закликає уряди і підприємства визнати, що існує безкоштовна робота, і вжити таких заходів, як додаткові відпустки для сім'ї або додаткові оплачувані відпустки, а також тримати відкритими центри по догляду за дітьми.