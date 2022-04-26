Гендерна рівність під загрозою через COVID - ООН

Під час пандемії у жінки з'явилося більше справ, що згубно впливає на психічне і фізичне здоров'я, а також зменшує шанси знайти роботу або отримати освіту, все це може звести нанівець 25-річну роботу в області гендерної рівності.
Про це свідчать останні дослідження "ООН Жінки".
За словами Бхатії, існує реальний ризик повернення гендерних стереотипів 1950-х років.
Згідно з дослідженнями, до пандемії жінки виконували приблизно три чверті з 16 млрд годин неоплачуваної роботи, що виконується щодня по всьому світу.
Іншими словами, до коронавірусу за кожну годину неоплачуваної роботи чоловіків три - робили жінки. Тепер ця цифра стала вищою.
За вересень 2020 року в США близько 865 тисяч жінок звільнилися з роботи у порівнянні з 200 тисячами чоловіків.
"ООН Жінки" попереджають, що ефект від зменшення кількості жінок, що працюють, буде негативно впливати не тільки на добробут жінок, але і на їхній економічний прогрес і незалежність.
"ООН Жінки" попереджають, що ефект від зменшення кількості жінок, що працюють, буде негативно впливати не тільки на добробут жінок, але і на їхній економічний прогрес і незалежність.
Традиційні гендерні норми припускають, що чоловіки є годувальниками, а жінки - домогосподарками, а від жінок часто вимагають виконання всієї домашньої роботи.
ООН закликає уряди і підприємства визнати, що існує безкоштовна робота, і вжити таких заходів, як додаткові відпустки для сім'ї або додаткові оплачувані відпустки, а також тримати відкритими центри по догляду за дітьми.
ООН закликає уряди і підприємства визнати, що існує безкоштовна робота, і вжити таких заходів, як додаткові відпустки для сім'ї або додаткові оплачувані відпустки, а також тримати відкритими центри по догляду за дітьми.
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