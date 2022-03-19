Де відновити втрачені документи чи зробити закордонний паспорт під час війни?

16:33 18 березня Київ, Україна





Які документи можна оформити:



🔻 ID-картку,

🔻 зробити закордонний

🔻 вклеїти фото в паспорт-книжечку,

🔻 вклеїти фото дітей у закордонний паспорт батьків,

🔻 оформити вид на постійне та тимчасове проживання. З 15 березня в Україні знову розпочала роботу Державна міграційна служба (ДМС). Роботу відновили територіальні органи та підрозділи, розташовані у безпечних районах.Які документи можна оформити:🔻 ID-картку,🔻 зробити закордонний паспорт або продовжити термін його дії,🔻 вклеїти фото в паспорт-книжечку,🔻 вклеїти фото дітей у закордонний паспорт батьків,🔻 оформити вид на постійне та тимчасове проживання.

Щоб дізнатися графік роботи міграційної служби у вашій області, зателефонуйте за вказаними номерами 👇