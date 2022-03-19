Де відновити втрачені документи чи зробити закордонний паспорт під час війни?

16:33 18 березня Київ, Україна

З 15 березня в Україні знову розпочала роботу Державна міграційна служба (ДМС). Роботу відновили територіальні органи та підрозділи, розташовані у безпечних районах.

Які документи можна оформити:

🔻 ID-картку,
🔻 зробити закордонний паспорт або продовжити термін його дії,
🔻 вклеїти фото в паспорт-книжечку,
🔻 вклеїти фото дітей у закордонний паспорт батьків,
🔻 оформити вид на постійне та тимчасове проживання.
 
Щоб дізнатися графік роботи міграційної служби у вашій області, зателефонуйте за вказаними номерами 👇