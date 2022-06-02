Де українці дізнаються інформацію про війну?

12:56 02 червня Київ, Україна

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 76,6% українців отримують інформацію про війну через соціальні мережі. Інформацію на телебаченні отримують 66,7% опитаних, ще 61,2% читають новини в Інтернеті (не включаючи соцмережі). Радіо слухають близько 28,4% українців, а друковані ЗМІ читають лише 15,7% опитаних.

На заході України живе більша частина респондентів, які дивляться телебачення (73,5%), читають друковані ЗМІ (23,2%) та слухають радіо (34,6%). У той самий час найбільше читаючих інтернет-ЗМІ живуть на сході України (63,2%). Соціальні мережі як джерело новин найактивніше використовуються на півдні країни (77,8% опитаних).

Яким джерелам інформації українці довіряють найбільше

Незважаючи на те, що більшість українців споживають новини в соціальних мережах, найбільшу довіру вони відчувають до телебачення (60,5%), соціальних мереж (майже 54% опитаних) та інтернету без урахування соціальних мереж (майже 49%). Трохи менше довіри українці виражають радіо (34%).

Найбільший показник довіри до медіа фіксують серед українців віком від 70 років – 80% з них найбільше довіряють телебаченню. Довіра до телебачення зменшується з віком: серед споживачів віком від 50 до 69 років вона коливається в межах 60-70%, серед усіх інших вікових категорій телевізору довіряють лише близько 50% опитаних. Молодь віком від 18 до 29 років найбільше довіряє соцмережам (67%) та Інтернет-ресурсам (56,5%).



Найбільша довіра до телебачення у мешканців заходу (66%) та центру (64%) України. На сході та півдні ці показники менші майже на 10%: у південних регіонах телебаченню довіряють 53,4% громадян, на сході – 52,2%. Довіра до інтернет-ресурсів відрізняється незначною мірою (46% у південних регіонах та 51,2% – у східних), як і до соціальних мереж (на рівні 50% для всіх регіонів, крім центральної України, – там рівень довіри до них досяг 58,4%).



Недовіра до будь-яких медіа є найнижчою (2,8%) серед мешканців центральних областей України, а найвищою – на півдні (8,9%).



Які соцмережі використовують українці

Більше респондентів для отримання новин за останні два місяці використали Telegram (65,7%), YouTube (61,2%) та Facebook (57,8%). 48% опитаних використали Viber, 29,1% Instagram, 19,5% – TikTok, 8,9% – Twitter. Близько 2% респондентів користувалися іншими соцмережами (WhatsApp, Signal тощо).

Чоловіки найчастіше отримують новини за допомогою YouTube (67,2%), Telegram (63%) та Facebook (54,8%), а найрідше – через TikTok (19,5%) та Twitter (11,8%). Серед жінок найбільш уживаними джерелами новин виявилися ті ж Telegram (68%), Facebook (62,1%) та YouTube (56%). Найменше жінки звертаються як до джерела новин у TikTok (19,5%) та Twitter (6,5%). Через Viber та Instagram новини отримують 44,5% та 24,6% чоловіків та 51,1% та 32,9% жінок відповідно.



Молодь від 18 до 39 років споживає новини переважно через Telegram (від 72,4% серед опитаних у віці 30-39 років до 86,7% серед опитаних у віці 18-29 років) та YouTube (від 57,6% серед опитаних у віці 30-39 років (до 58,5% серед опитаних у віці 18-29 років). Водночас респонденти похилого віку (від 60 років) віддають перевагу YouTube (більше 61,4% опитаних) та Facebook (від 43,3% серед опитаних старше 70 років до 59,3% серед опитаних віком 60-69 років).



Viber як джерело новин переважно використовують користувачі середнього віку: аудиторія цієї соцмережі коливається від 52,1% серед людей віком 40-49 років до 59,6% серед опитаних у віці 60-69 років. Серед цієї категорії також популярний Facebook.



Twitter як джерело новин є більш популярним серед молоді: максимальних 10,7%-10,9% він отримує серед категорій у віці 18-39 років. У той самий час TikTok як джерело новин використовують переважно 18-29-річні (24,2%), а також 23,4% респондентів у віці 60-69 років.



У селах більша частина аудиторії отримує новини через Facebook (62% проти 55,9% у місті) та TikTok (24,3% проти 17,3%). У місті популярнішими виявилися Telegram (69,6% проти 57,1% у сільській місцевості), YouTube (66% проти 50,7%) та Viber (50,9% проти 41,8%). Через Instagram та Twitter отримують новини приблизно однакові частки опитаних (близько 30% та 9% відповідно).



На сході країни українці значно частіше використовують як джерело новин Telegram (71% опитаних порівняно з 61,1% у західних регіонах), Viber (54,3% проти 43% на Заході), YouTube (62,9% проти 59, 3% у західній Україні) та TikTok (23,4% проти 18,4% у центральній Україні). Facebook же найбільшу популярність для отримання новин набув у західних регіонах (63% проти 50,6% на півдні України). Найбільша частка користувачів Instagram, які використовують його як джерело новин, знаходиться у південних регіонах України (31,5%), а Twitter – у центральних регіонах (10,6%).



Опитування проводилося з 3 по 26 травня серед повнолітніх 2009 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих областей) методом телефонних інтерв'ю.