Де отримати мешканцям деокупованого Херсона екстрену медичну допомогу - МОЗ

11:28 14 листопада Київ, Україна

У Міністерстві охорони здоров'я надали громадянам звільненого Херсона список місць, де можна отримати екстрену медичну допомогу та список аптек та лікарень, які працюють цілодобово.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

У разі потреби херсонці можуть звертатися за отриманням екстреної медичної допомоги за такими адресами:
  • Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6;
  • станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;
  • підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48;
  • підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;
  • підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;
  • підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54
Крім того, деякі медичні заклади у Херсоні працюють цілодобово.
  • Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;
  • Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;
  • Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;
  • Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;
  • Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.

Водночас, як повідомляє МОЗ, під час окупації міста росіянами більшість аптечних закладів припинили свою роботу.
 
"Вони відновлять роботу після розмінування територій. Про це повідомимо згодом", - зазначають у відомстві.
 
При цьому мешканці деокупованого Херсона з 14 листопада можуть отримати безкоштовні ліки, звернувшись за такими адресами:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. С. Лучанського:
  • Поліклініка №1 – вул. Кримська, 138.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:
  • Поліклініка №1 – вул. Комарова, 2;
  • Поліклініка №2 – вул. Будівельників, 20;
  • Поліклініка №3 – проїзд Береговий, 3.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:
  • Поліклініка № 1 – ін. Ушакова, 21;
  • Поліклініка №2 - вул. Тираспольська, 62;
  • Поліклініка No3 – просп. 200-річчя Херсона, 25;
  • Дитяча поліклініка №2 - вул. Ціолковського, 52.
У Херсонській облдержадміністрації додають, що у разі потреби лікарі можуть провести медогляд. У той самий час для отримання ліків слід мати при собі документи, що засвідчують вашу особу.

Крім того, з 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно об 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці будуть надавати профільні консультації тим, хто цього потребує і видадуть необхідні ліки (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).