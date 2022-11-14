Де отримати мешканцям деокупованого Херсона екстрену медичну допомогу - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я надали громадянам звільненого Херсона список місць, де можна отримати екстрену медичну допомогу та список аптек та лікарень, які працюють цілодобово.
Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.
У разі потреби херсонці можуть звертатися за отриманням екстреної медичної допомоги за такими адресами:
Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.
У разі потреби херсонці можуть звертатися за отриманням екстреної медичної допомоги за такими адресами:
- Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6;
- станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;
- підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48;
- підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;
- підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;
- підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54
Крім того, деякі медичні заклади у Херсоні працюють цілодобово.
- Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;
- Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.
Водночас, як повідомляє МОЗ, під час окупації міста росіянами більшість аптечних закладів припинили свою роботу.
При цьому мешканці деокупованого Херсона з 14 листопада можуть отримати безкоштовні ліки, звернувшись за такими адресами:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. С. Лучанського:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. С. Лучанського:
- Поліклініка №1 – вул. Кримська, 138.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:
- Поліклініка №1 – вул. Комарова, 2;
- Поліклініка №2 – вул. Будівельників, 20;
- Поліклініка №3 – проїзд Береговий, 3.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:
- Поліклініка № 1 – ін. Ушакова, 21;
- Поліклініка №2 - вул. Тираспольська, 62;
- Поліклініка No3 – просп. 200-річчя Херсона, 25;
- Дитяча поліклініка №2 - вул. Ціолковського, 52.
У Херсонській облдержадміністрації додають, що у разі потреби лікарі можуть провести медогляд. У той самий час для отримання ліків слід мати при собі документи, що засвідчують вашу особу.
Крім того, з 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно об 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці будуть надавати профільні консультації тим, хто цього потребує і видадуть необхідні ліки (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).
Крім того, з 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно об 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці будуть надавати профільні консультації тим, хто цього потребує і видадуть необхідні ліки (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).
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