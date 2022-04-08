Де необхідно носити маску, щоб не отримати штраф

Українців штрафуватимуть на місці, без складання протоколу та судових рішень, за порушення маскового режиму.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив українцям, де потрібно носити захисні маски, передає пресслужба відомства.
За словами міністра, немає потреби ходити в захисній масці на вулиці не в громадських місцях і якщо поруч немає інших людей.
Степанов нагадав, що штрафувати громадян за порушення маскового режиму можуть в тому випадку, якщо вони знаходяться без засобів індивідуального захисту в громадських місцях, наприклад, в магазині або транспорті.
Що стосується самої процедури притягнення до адмінвідповідальності, то за порушення карантинних правил відтепер будуть штрафувати на місці, без складання протоколу та суду.
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