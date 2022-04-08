Де необхідно носити маску, щоб не отримати штраф

19:16 12 листопада Київ, Україна

Українців штрафуватимуть на місці, без складання протоколу та судових рішень, за порушення маскового режиму.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив українцям, де потрібно носити захисні маски, передає пресслужба відомства.



За словами міністра, немає потреби ходити в захисній масці на вулиці не в громадських місцях і якщо поруч немає інших людей.

"На вулиці носити маску не треба. Виняток - це коли ви перебуваєте в місці великого скупчення людей. Наприклад, на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими іноді менше одного метра. Просто вдягайте маску - це безпека", - порадив міністр.

Степанов нагадав, що штрафувати громадян за порушення маскового режиму можуть в тому випадку, якщо вони знаходяться без засобів індивідуального захисту в громадських місцях, наприклад, в магазині або транспорті.

"Коли людина, наприклад, увійшла в супермаркет, і вона без маски, то дистанція вже не важлива - адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватися. Людина повинна перебувати в масці", - додав Степанов.

Що стосується самої процедури притягнення до адмінвідповідальності, то за порушення карантинних правил відтепер будуть штрафувати на місці, без складання протоколу та суду.