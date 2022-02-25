Де можна купити ліки у Києві та набрати питну воду

12:02 25 лютий Київ, Україна

Адреси аптек КП «Фармація», що на 25.02.2022 працюють з 9:00 до 18:00.



Список розповсюдили на сторінці КМДА:



Аптека No001, Володимирська, 51/53

Аптека No002, а/с No1, Народного ополчення, 5

Аптека No003, Ватутіна, 2-В

Аптека No006, а/с No1 вул. Райдужна, 23

Аптека No006, Кібальчича, 13а

Аптека No007, а/с No1, Пимоненка Миколи, 10

Аптека No007 Січових Стрільців, 10

Аптека No008, проспект Перемоги, 20

Аптека No010, Стальського, 24

Аптека No012 гомеопатична, Відрадний, 61

Аптека No014, Мілютенка, 34

Аптека No017 а/п пр. Валерія Лобановського, 2

Аптека No017, Урицького, 27/5

Аптека No018, Будівельників, 36

Аптека No019, Північна, 46

Аптека No020, В.Житомирська, 8/14

Аптека No022, Немировича-Данченка,1

Аптека No025, Кирилівська, 109/2

Аптека No027 а/п, Б.Хмельницького, 37

Аптека No027, Хмельницького, 42

Аптека No030, Алма-Атинська, 103/1

Аптека No031 а/п No1, 40-річчя Жовтня, 59-А

Аптека No031 а/п No2, Предславинська,9

Аптека No031, Науки, 4

Аптека No032, Свободи, 2

Аптека No035, Щербакова, 32/38

Аптека No036 а/п No1, Гарматна,36

Аптека No036, Перемоги, 45

Аптека No037, пр. Повітрофлотський,47

Аптека No038, Івана Лепсе, 75

Аптека No040, Зої Гайдай, 5

Аптека No044, Героїв Сталінграда, 27

Аптека No046 а/п No2, Фрунзе,107

Аптека No046 а/п No3, Волоська,47

Аптека No046 а/п No4, Іллінська, 3/7

Аптека No046, Костянтинівська, 1/2

Аптека No048, Василя Порика,13

Аптека No050, Малиновського Маршала, 34

Аптека No051 а/п No3, Мостицька, 9

Аптека No051, Свободи, 22

Аптека No052, Чорновола, 28/1

Аптека No054 В.Гавела 6/7

Аптека No055 а/п No1, Кондратюка, 6

Аптека No055 а/п No3, Вишгородська, 54-А

Аптека No055, Маршала Рокосовського, 4

Аптека No056, Бориспільська, 34

Аптека No057, Героїв Дніпра, 18

Аптека No059 а/п No1, Маяковського, 32-Б

Аптека No059 а/п No2, Закревського, 81/1

Аптека No059, Маяковського, 47

Аптека No062, Вербицького Архітектора, 18

Аптека No063, Жукова Маршала, 26

Аптека No064, Маршала Якубовського, 6

Аптека No065, Вишгородська, 28/1

Аптека No066 а/п No1, Лабораторна,18

Аптека No066, Фрунзе, 116-а

Аптека No068, Академіка Глушкова, 31а, блок «В»

Аптека No069, Харківське шосе, 144 В

Аптека No071, Пшенична, 16

Аптека No073, Олександра Пироговського, 4

Аптека No074 а/п No1, Тимошенко,14

Аптека No074 а/п No2 при КДКЛ No8

Аптека No074 а/с No3, Богатирська, 30, корп. 1

Аптека No074,Тимошенко, 14

Аптека No075 а/п No2, Уборевича, 11

Аптека No075, Перемоги, 104

Аптека No077, Миропільська, 1

Аптека No078, а/с 2, Академіка Доброхотова, 13

Аптека No078, Перемоги, 148/1

Аптека No079 а/п No2, Алішера Навоя, 3

Аптека No079, Перова, 15

Аптека No081, Маяковського, 73

Аптека No082 а/п, Миропільська, 8

Аптека No082, Шолом Алейхема, 3

Аптека No083, Драйзера, 8

Аптека No085, Героїв Сталінграда, 65

Аптека No087, Ревуцького, 16а

Аптека No090 а/п No1, Зоологічна, 3

Аптека No090 а/п No2, Політехнічна, 25/29

Аптека No090, Ісаакяна, 2

Аптека No092, Шолом Алейхема, 18

Аптека No095, Маршала Гречка, 14

Аптека No098, Кольцова, 13

Аптека No099 а/п No3, Гузара, 3 (ЦМХВ)

Аптека No099 а/п No4, Гузара, 3 (КМКБ No6)

Аптека No099, Стражеска, 6а

Аптека No101, Возз'єднання, 6

Аптека No102 а/п. No1, Харківське шосе, 121

Аптека No102, Юрія Пасхаліна 4/6

Аптека No103 а/п No1, вул. Митрополита Шептицького, 5

Аптека No103, Русанівська набережна, 24/51

Аптека No104, Зодчих, 50

Аптека No105, вул. Миколайчука Івана 3А

Аптека No106, Березняківська, 8

Аптека No107, Вербицького, 5

Аптека No109 а/п No1, Краківська, 13, корпус 1

Аптека No109 а/п No2, Ентузіастів,13 А

Аптека No109, Раїси Окіпної, 9

Аптека No110, Гарматна, 16/85

Аптека No113, Юрія Гагаріна, 2/35

Аптека No114 а/п No1, Підвисоцького, 13

Аптека No114, Дружби Народів, 30/1

Аптека No116 а/п No1, Рикова, 2.

Аптека No116, Ігната Юри, 7-А

Аптека No118, Булгакова, 13

Аптека No119 а/п No1, Драйзера 19

Аптека No119 а/п No2, Жукова 10

Аптека No119, Маяковського, 15

Аптека No123, Дяченка, 10

Аптека No124, Харківське шосе, 164

Аптека No125 А/п No1, вул. Підвисоцького 4-а

Аптека No125 А/п No2, вул. Підвисоцького 4-б

Аптека No125, Лаврська, 8

Аптека No126, Івана Кудрі, 35-А

Аптека No127, Васильківська, 55

Аптека No128, Героїв Севастополя, 44/10



Де можна набирати питну воду у разі надзвичайної ситуації



Список адрес, де розміщені бюветні комплекси:



вул. Ентузіастів, 21

вул. Райдужна, 17-21

на перетині вулиць Андріївська та Братська

вул. Петропавлівська, 14-26

на перетині вулиць Олександра Пироговського та Солом'янської

вул. Славгородська (парк "Партизанської слави")

вул. Ревуцького, 32

вул. Сабурова, 9/61

вул. Сабурова 3

вул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Вигурівський, 6

вул. Милославська, 17-а

вул. Милославська, 35

вул. Радунська, 5

вул. Оноре де Бальзака, 80

вул. Драйзера, 32

вул. Закревського, 23

проспект Лісовий, 18

вул. Жукова, 29

вул. Жукова, 45-в

вул. Мілютенка, 7



Слід зазначити, що глибина бюветних комплексів Києва від 90 до 340 метрів. Ці води (юрського та сеноманського горизонтів) вважаються захищеними від зовнішнього впливу.



Слід звернути увагу, що на одну людину потрібно набрати два літри води. Це мінімальна потреба у воді на дві доби.