Де можна буде побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика

20:49 28 травень Київ, Україна

Як не дивно, але про те, де можна буде побачити Конституцію Пилипа Орлика, нам повідомило сьогодні, 28 травня, Радіо Свобода з посиланням на українське Міністерство культури і інформаційної політики. Цінну історичну реліквію вперше привезуть в Україну і будуть експонувати в Софійському соборі в Києві з 16 серпня по 14 листопада.

"Конституція Пилипа Орлика 1710 року, рукопис латині на папері з Національного архіву Швеції (місто Стокгольм) і булава, яка за легендою належала Пилипу Орлику та гетьману Івану Мазепі з Лінчопінгської міської бібліотеки (місто Лінчопінг, Швеція), експонуватимуться в двох виставкових вітринах", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що оглянути виставку можна буде по вхідному квитку в Софію Київську, але з огляду на суспільний інтерес, вартість квитка можуть змінити.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував триденне святкування Дня Незалежності України, в рамках якого в країну привезуть Конституцію Пилипа Орлика. Пізніше в МЗС розповіли про складні переговори зі Швецією з цього приводу.

Конституція Пилипа Орлика - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки всіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710. Мав бути ратифікований шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написаний латиною і староукраїнською мовою. Пам'ятник української політико-філософської та правової думки. Діяла чотири роки, коли Пилип Орлик і Військо Запорізьке боролися за землі Гетьманщини. Збережений документ староукраїнською мовою в Москві і латиною в Швеції.