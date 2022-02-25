Де та протягом якого часу можна обміняти 25 копійок

11:23 02 жовтень Київ, Україна

1 жовтня Національний банк вилучив з обігу монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року.



Цими засобами платежу більше не можна буде розраховуватися, йдеться в постановах Нацбанку.



Керівництво Нацбанку стверджує, що це рішення відповідає міжнародним стандартам, спрощує розрахунки готівкою і робить більш якісною готівку на руках у громадян.



Для чого потрібні зміни?



У Нацбанку пояснюють - після того, як минулого року вилучили монети номіналом 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок неможливо розміняти. Якщо відмовитися і від них, то проблема вирішиться.



Банкноти старого зразка зараз також майже не застосовуються. Їх залишилося тільки 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу.



"Їх вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, одночасно бізнесу і державі принесе користь", - переконує регулятор.



Зокрема, виросте надійність і якість готівки, її буде простіше транспортувати і використовувати в розрахунках.



Що робити зі старими монетами та банкнотами?



Монетою в 25 копійок і старими банкнотами не можна буде розраховуватися вже з 1 жовтня, але з обігу їх вилучатимуть поступово.



До 16 жовтня всі магазини, ресторани та інші заклади повинні здати ті монети і банкноти, які в них зараз, в каси банків. Цю суму їм зарахують на рахунки.



Громадяни можуть обміняти вилучені засоби платежу значно довше - протягом трьох років.



У будь-якому банку монети та банкноти можна буде обміняти протягом року - до 30 вересня 2021 включно.



У Нацбанку і уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - протягом трьох років з дати вилучення. Тобто до 30 вересня 2023 включно.



Раніше Нацбанк вже вирішив вилучити паперові банкноти 1 і 2 гривні та монету 1 гривня зразка 1996 року.



Замість них в обіг ввели сріблясті монети нового зразка.