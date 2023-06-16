ДБР передало ЗСУ 17 автомобілів, вилучених у родичів Медведчука та Козака

15:09 12 червня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) передали 17 автомобілів, які були заарештовані у родичів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, на потреби однієї з бригад Збройних сил України.



Про це повідомила пресслужба ДБР.



Всього було передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Загальна вартість цих транспортних засобів становить 1,1 мільйона доларів США.



Раніше ці автомобілі належали підприємству, пов'язаному із родичами Медведчука та Козака, яких було звинувачено у фінансуванні збройної агресії росії проти України.



Окрім того, ці особи також є об'єктами кримінального розслідування за фактом незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.