Футуристична презентація електрокросовера Volkswagen

19:03 13 листопада Київ, Україна

У Піднебесній нестандартно презентували дві нові моделі електричного кросовера Volkswagen, щоб привернути увагу до новинок, компанія провела неймовірне світлове шоу.



У нічне небо Китаю підняли одночасно 2000 дронів, оснащених світлодіодними елементами. Спочатку дрони розсипалися по небу, як зірки, а потім сформували величезний логотип VW. Для посилення ефекту їх підсвічували знизу ліхтарі і лазери, утворюючи неймовірні комбінації.

Слідом за лого вони утворили планету Земля, а потім і електромобіль VW ID.4, який височів на багатоступінчатому п'єдесталі. Фігури і ракурси змінювалися кожну секунду, попутно супроводжуючись слоганами і інформацією про новинку. Шоу вийшло дуже видовищним і нестандартним.

Виробництво ID.4 X буде налагоджено на заводі SAIC-Volkswagen в Китаї. Його можна впізнати за модернізованими бамперами, новими фарами з іншою графікою і злегка збільшеними габаритами. Електричний ID. Crozz не відрізняється від глобальної моделі. Обидва кросовери оснащені електромотором з віддачею в 204 к.с., який розміщується на задній вісі. Пізніше на ринок вийде повнопривідна версія. Запас ходу складає 520 км.



Вартість і дату початку продажів поки не повідомляють.