Сьогодні у розкладі роботи столичного метро та наземного транспорту відбудуться зміни

У ніч з 7 на 8 грудня роботу київського метрополітену буде продовжено на годину у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Шериф» (Тираспіль).

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".



Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу.



Після закінчення гри можливе закриття на вхід станцій:



Олімпійська,

Палац спорту,

Площа Льва Толстого.

«Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Вибачаємось за можливі незручності!» – йдеться у повідомленні метрополітену.



Також у ніч із 7 на 8 грудня працює на годину довше наземний громадський транспорт, повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».



Буде продовжено роботу маршрутів:



тролейбусних - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайних - №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусних у режимі маршрутного таксі - №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які за потреби будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.