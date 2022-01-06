Футбол: Мусолітін та Лехія розірвали контракт

14:12 06 січень Київ, Україна

Микола Мусолітін більше не гравець Лехії. Футболіст та польський клуб вирішили розірвати угоду.

Повідомляє сайт команди.



Нагадаємо, що українець підписав контракт із "біло-зеленими" у січні минулого року. Проте з того часу Мусолітін відіграв за Лехію лише сім матчів у польському екстракласі, віддавши при цьому одну результативну передачу.

Мусолітін перейшов до "Лехії" з "Валмієри" у листопаді 2020 року. Цього сезону 22-річний українець провів 5 матчів і відзначився однією результативною передачею.



Нагадаємо, у 2015-2019 роках Микола виступав у "Чорноморці". Також він ставав одним із чемпіонів світу у складі збірної України U-20 під керівництвом нинішнього наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова.