Футбол: Мусолітін та Лехія розірвали контракт

Микола Мусолітін більше не гравець Лехії. Футболіст та польський клуб вирішили розірвати угоду.
Повідомляє сайт команди.
Нагадаємо, що українець підписав контракт із "біло-зеленими" у січні минулого року. Проте з того часу Мусолітін відіграв за Лехію лише сім матчів у польському екстракласі, віддавши при цьому одну результативну передачу.
Нагадаємо, що українець підписав контракт із "біло-зеленими" у січні минулого року. Проте з того часу Мусолітін відіграв за Лехію лише сім матчів у польському екстракласі, віддавши при цьому одну результативну передачу.
Мусолітін перейшов до "Лехії" з "Валмієри" у листопаді 2020 року. Цього сезону 22-річний українець провів 5 матчів і відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, у 2015-2019 роках Микола виступав у "Чорноморці". Також він ставав одним із чемпіонів світу у складі збірної України U-20 під керівництвом нинішнього наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова.
Нагадаємо, у 2015-2019 роках Микола виступав у "Чорноморці". Також він ставав одним із чемпіонів світу у складі збірної України U-20 під керівництвом нинішнього наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова.
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