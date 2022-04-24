ФРН виступила за посилення відповідальності чиновників-корупціонерів в Україні

12:05 28 листопада Київ, Україна

Ситуація з так званим конституційним скандалом, викликаним рішенням ВКС, ще не вирішилася. Процес виходу з неї триває. До цього процесу підключилися багато іноземних організацій. Так, за повідомленням пресслужби ОПУ, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен закликала якнайшвидше врегулювати кризу з електронним декларуванням в Україні.

Вона зазначила, що питання декларування залишається дуже важливим.

"Я рада, що цей законопроєкт напевно вже скоро буде в Раді. У законопроєкті було б добре зробити відмінність між декларуванням держслужбовців високого рівня і тих, хто не на таких високих посадах. Щоб покарання, навіть кримінальне покарання, було більше для тих, у кого високі посади", - сказала посол.

Нагадаємо, шляхи виходу з кризи з Конституційним Судом розглядали в п'ятницю, 27 листопада, на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики. На засіданні головував президент Володимир Зеленський.

Напередодні повідомлялося, що робоча група Верховної Ради погодила низку ключових позицій за рішенням ситуації з електронним декларуванням доходів чиновників.