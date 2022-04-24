ФРН виступила за посилення відповідальності чиновників-корупціонерів в Україні

Ситуація з так званим конституційним скандалом, викликаним рішенням ВКС, ще не вирішилася. Процес виходу з неї триває. До цього процесу підключилися багато іноземних організацій. Так, за повідомленням пресслужби ОПУ, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен закликала якнайшвидше врегулювати кризу з електронним декларуванням в Україні.
Вона зазначила, що питання декларування залишається дуже важливим.
Нагадаємо, шляхи виходу з кризи з Конституційним Судом розглядали в п'ятницю, 27 листопада, на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики. На засіданні головував президент Володимир Зеленський.
Напередодні повідомлялося, що робоча група Верховної Ради погодила низку ключових позицій за рішенням ситуації з електронним декларуванням доходів чиновників.
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