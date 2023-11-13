Франція планує навчити 7000 українських військових цього року у рамках місії ЄС

19:04 13 листопада Київ, Україна

Цього року Франція планує навчити 7000 українських військових у рамках місії Європейського Союзу з питань військової підтримки України.



Згідно з інформацією від Associated Press, минулого тижня французька армія відкрила доступ на свою тренувальну базу у сільській місцевості для спостереження за заключними випробуваннями останнього класу українських піхотинців, які завершили чотиритижневий курс.



Вихідна мета місії була навчити 15 000 солдатів, але вона перевершила цей план і тепер націлена на досягнення 35 000 кваліфікованих військових до кінця року..



Військові інструктори передають різноманітні навички, включаючи поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, розмінування, завдання ударів з води, ремонт обладнання, навчання офіцерів та підтримку військових капеланів.