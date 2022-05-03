Франція. Обмеження для тих, хто не пройшов COVID-вакцинацію

Франція переживає чергову хвилю COVID-захворюваності. Тільки за липень показник щоденного приросту хворих збільшився з 5 тисяч до 23,5 тисячі осіб. Щоб обмежити поширення небезпечного захворювання, уряд Франції вимушено пішов на непопулярні заходи.

Починаючи з неділі 1 серпня, у Франції посилили обмеження для тих, хто не пройшов вакцинацію від коронавірусної інфекції. Зокрема, в країні ввели низку заборон на відвідування такими людьми громадських місць: барів, ресторанів, лікарень, ТРЦ. Про обмеження, що набувають чинності, в суботу, 31 липня, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Звертаючись до нації, французький лідер зазначив, що відмова від вакцинації - це прояв егоїзму і безвідповідальності.

Як пише Le Figaro, громадяни можуть оформити "санітарний пропуск" в паперовому або в електронному вигляді за допомогою програми TousAntiCovid. Прохання підготувати довідку про вакцинацію може виконати будь-який медичний працівник. Щоб зберегти документ на телефоні, пацієнт повинен відсканувати зображений на ньому QR-код через додаток TousAntiCovid Carnet.

Отримати "санітарний пропуск" можна здавши негативний ПЛР-тест на COVID-19. Такий документ буде діяти максимум 72 години.

Відзначається, що людина зможе оформити «пропуск здоров'я» і після отримання позитивного ПЛР-тесту, але тільки якщо з моменту отримання такого результату менше пів року і більше 14 днів.

У той самий час, нові обмеження викликали невдоволення у тих, хто не підтримує ідею введення таких перепусток. Десятки тисяч людей в суботу по всій Франції вийшли на вулиці на знак протесту. Щоб заспокоїти бунтарів, влада вивела на вулиці 3 тисячі силовиків.

У французькій столиці повідомлялося про сутички маніфестантів з силовиками і застосування сльозогінного газу.