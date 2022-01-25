Фонд «Життєлюб» запускає кар'єрний марафон для людей, старших за 50

Кар'єрний марафон для людей віком від 50 років від фонду «Життєлюб» проходитиме з 2 лютого по 2 березня 2022-го в онлайн-форматі. Він буде корисний тим, хто хоче знайти нову роботу чи змінити професію.
На марафоні можна дізнатися, як правильно писати резюме та мотиваційні листи, де шукати роботу, як проходити співбесіди. Успішні студенти отримають індивідуальні кар'єрні консультації.
Вебінари проводитимуть проєктна менеджерка «Життєлюба» Юлія Руденко, керівник відділу маркетингу Work.ua Саша Лєтова, HR-маркетолог Тетяна Пашкіна, HR-експертка Каріне Макіан, кар'єрна консультантка Тетяна Волошина та експертка з ораторської майстерності Вікторія Нікуліна.
Також своїм досвідом поділиться учасниця попередніх марафонів, Наталія Хабарова, яка у віці 50+ змінила професію та стала флористкою.
Щоб стати учасником марафону, потрібно заповнити гугл-форму.
Ейджизм – поширений вид дискримінації в Україні. Згідно з опитуванням 2018 року, 39,7% громадян піддавалися цій дискримінації, серед них – 33% людей від 18 до 29 років, 39,3% – у віці від 30 до 54 років, та майже 50% – у віці понад 55 років.
«Життєлюб» вже запустив кілька проєктів, які допомагають людям старше 50 соціалізуватися та знайти роботу. Наприклад, у березні 2021-го вчетверте провели «Тиждень дорослого стажера», в рамках якого кандидати 50+ можуть спробувати себе у новій професії та стати фрілансерами. За наслідками стажування кандидату можуть запропонувати постійне місце роботи.
На марафоні можна дізнатися, як правильно писати резюме та мотиваційні листи, де шукати роботу, як проходити співбесіди. Успішні студенти отримають індивідуальні кар'єрні консультації.
Вебінари проводитимуть проєктна менеджерка «Життєлюба» Юлія Руденко, керівник відділу маркетингу Work.ua Саша Лєтова, HR-маркетолог Тетяна Пашкіна, HR-експертка Каріне Макіан, кар'єрна консультантка Тетяна Волошина та експертка з ораторської майстерності Вікторія Нікуліна.
Також своїм досвідом поділиться учасниця попередніх марафонів, Наталія Хабарова, яка у віці 50+ змінила професію та стала флористкою.
Щоб стати учасником марафону, потрібно заповнити гугл-форму.
Ейджизм – поширений вид дискримінації в Україні. Згідно з опитуванням 2018 року, 39,7% громадян піддавалися цій дискримінації, серед них – 33% людей від 18 до 29 років, 39,3% – у віці від 30 до 54 років, та майже 50% – у віці понад 55 років.
«Життєлюб» вже запустив кілька проєктів, які допомагають людям старше 50 соціалізуватися та знайти роботу. Наприклад, у березні 2021-го вчетверте провели «Тиждень дорослого стажера», в рамках якого кандидати 50+ можуть спробувати себе у новій професії та стати фрілансерами. За наслідками стажування кандидату можуть запропонувати постійне місце роботи.
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