Фонд "Повернися живим" отримав право купувати з-за кордону товари військового призначення

Фонд "Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який отримав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення, повідомляє волонтер-юрист Руслана Величко.
Такий статус дає фонду право купувати у виробників відповідні товари безпосередньо – без посередників. Це не тільки зменшить ціну, а й убезпечить від неякісного товару та несумлінних продавців.
Основну увагу "Повернись живим" концентруватиме саме на летальному озброєнні, яке посилить Збройні сили. Вони готові та здатні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, вертольоти, боєприпаси тощо.
Основну увагу "Повернись живим" концентруватиме саме на летальному озброєнні, яке посилить Збройні сили. Вони готові та здатні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, вертольоти, боєприпаси тощо.
Фонд закликає всіх небайдужих – зокрема, великий та середній бізнес, IT-кластер та діаспору по всьому світу – долучитися та допомогти реалізувати найамбітніші проєкти та закрити критичні запити військових.
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