Фонд "Повернися живим" отримав право купувати з-за кордону товари військового призначення

15:16 22 червня Київ, Україна

Фонд "Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який отримав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення, повідомляє волонтер-юрист Руслана Величко.

“З кінця березня Фонд зареєстрований як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не лише певний вид оптики, зв'язку тощо, а й засоби "активного ураження", які перебувають на озброєнні в армії США та інших передових європейських країн", - зазначає Величко.

Такий статус дає фонду право купувати у виробників відповідні товари безпосередньо – без посередників. Це не тільки зменшить ціну, а й убезпечить від неякісного товару та несумлінних продавців.



Основну увагу "Повернись живим" концентруватиме саме на летальному озброєнні, яке посилить Збройні сили. Вони готові та здатні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, вертольоти, боєприпаси тощо.

«Ми вже реалізуємо угоди на загальну суму близько 20 мільйонів доларів і незабаром потішимо вас першими досягненнями. Частину цих коштів було витрачено на один із найпотужніших виробів у своєму класі", – додала волонтерка.

Фонд закликає всіх небайдужих – зокрема, великий та середній бізнес, IT-кластер та діаспору по всьому світу – долучитися та допомогти реалізувати найамбітніші проєкти та закрити критичні запити військових.