Фонд соцстраху: окупанти вбили на роботі понад двісті українців

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок дій російських військових в Україні постраждали 702 працівники. Із загальної кількості потерпілих 214 загинули.
Про це повідомили у Фонді соціального страхування..
До відомостей не внесли дані про військовослужбовців, поліцейських, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС та інших.
Про це повідомили у Фонді соціального страхування..
До відомостей не внесли дані про військовослужбовців, поліцейських, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС та інших.
Серед регіонів, в яких зафіксували найбільшу кількість смертей та поранень українців на роботі, лідером є Київ: тут постраждало 139 працівників, 3 9 з яких травмували смертельно..
Також 93 працівники постраждали, а 32 загинули у Дніпропетровській області. У Миколаївській області – 76 постраждалих та 29 загиблих, у Донецькій області – 63 постраждалих та 11 загиблих, у Харківській області – 65 та 14 відповідно, у Запоріжжі – 52 та 10, у Вінницькій області – 39 та 12, у Чернігівській області – 28 та у 28 та 11, у Кіровоградській області – 23 та 11, а у Київській області – 22 та 11.
Усі постраждалі, як зазначають у фонді, забезпечені страховими виплатами та медико-соціальними послугами.
Також 93 працівники постраждали, а 32 загинули у Дніпропетровській області. У Миколаївській області – 76 постраждалих та 29 загиблих, у Донецькій області – 63 постраждалих та 11 загиблих, у Харківській області – 65 та 14 відповідно, у Запоріжжі – 52 та 10, у Вінницькій області – 39 та 12, у Чернігівській області – 28 та у 28 та 11, у Кіровоградській області – 23 та 11, а у Київській області – 22 та 11.
Усі постраждалі, як зазначають у фонді, забезпечені страховими виплатами та медико-соціальними послугами.
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