Фонд соцстраху: окупанти вбили на роботі понад двісті українців

18:33 14 листопада Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок дій російських військових в Україні постраждали 702 працівники. Із загальної кількості потерпілих 214 загинули.



Про це повідомили у Фонді соціального страхування..



До відомостей не внесли дані про військовослужбовців, поліцейських, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС та інших.

"З кожного випадку поранень чи смерті українських працівників у результаті російського вторгнення організується робота з розслідування", - кажуть чиновники.

Серед регіонів, в яких зафіксували найбільшу кількість смертей та поранень українців на роботі, лідером є Київ: тут постраждало 139 працівників, 3 9 з яких травмували смертельно..



Також 93 працівники постраждали, а 32 загинули у Дніпропетровській області. У Миколаївській області – 76 постраждалих та 29 загиблих, у Донецькій області – 63 постраждалих та 11 загиблих, у Харківській області – 65 та 14 відповідно, у Запоріжжі – 52 та 10, у Вінницькій області – 39 та 12, у Чернігівській області – 28 та у 28 та 11, у Кіровоградській області – 23 та 11, а у Київській області – 22 та 11.



Усі постраждалі, як зазначають у фонді, забезпечені страховими виплатами та медико-соціальними послугами.